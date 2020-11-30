Son depremler listesi bugün | AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem bilgileri

Ani sarsıntılar sonrasında internet üzerinden bilgi almak için harekete geçenler, son depremler listesine erişim sağlamak istiyor. Bugüne ait son depremler listesini haberimize ekledik. Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, şiddeti kaç sorularına cevap bulmak isteyenler için tüm detaylar burada...

SON DEPREMLER LİSTESİ





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