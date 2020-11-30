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30.11.2020 - 21:58 |

Son depremler listesi bugün | AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem bilgileri

Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem bilgileri araştırılıyor. Gün içinde meydana gelen depremlerin tüm detayları paylaşılıyor. Depremin nerede olduğu, kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından öğrenilmek isteniyor. İşte 30 Kasım son depremler listesi haberimizin devamında...

Son depremler listesi bugün | AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem bilgileri

Ani sarsıntılar sonrasında internet üzerinden bilgi almak için harekete geçenler, son depremler listesine erişim sağlamak istiyor. Bugüne ait son depremler listesini haberimize ekledik. Deprem mi oldu, nerede deprem oldu, şiddeti kaç sorularına cevap bulmak isteyenler için tüm detaylar burada...

SON DEPREMLER LİSTESİ

Son depremler listesi bugün | AFAD ve Kandilli Rasathanesinin son deprem bilgileri

GÜNCEL DEPREM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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