Son depremler listesi! Diyarbakır, Mardin, Batman'da deprem mi oldu? AFAD - Kandilli duyurdu: 5.2 şiddetinde...

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremler can ve mal kaybına neden olabildiği gibi korku ve paniğin yaşanmasına neden oluyor. Ülkemizde geçtiğimiz yıl irili ufaklı birçok deprem meydana geldi. Bu depremler arasında Elazığ'da meydana gelen deprem ve İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremler yıkıcı etkiye neden olmuş ve onlarca canımızı yitirmemize neden olmuştu. İşte son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU?

Suriye-Irak sınırının kuzeyinde bugün üst üste depremler meydana geliyor.

Öğle 12.02'de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki sarsıntının ardından, yaklaşık iki saat sonra bu kez 5.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Merkez üssü Suriye'nin Haseke kentine 58 kilometre uzaklıkta olan deprem, Türkiye'de Diyarbakır, Mardin ve Batman gibi şehirlerde de hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ (26 OCAK)

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