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18.01.2021 - 08:08 |

Son depremler listesinde son dakika! Kandilli ve AFAD duyurdu! Deprem oldu mu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi anlık olarak meydana gelen depremleri paylaşmaya devam ediyor. Depremin konumunu, şiddetini, derinliğini ve ne zaman meydana geldiğini yayımlayan AFAD ve Kandilli Rasathanesi zaman zaman büyük ilgiyle karşılaşıyor. Peki en son nerede, ne zaman, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 18 Ocak son depremler listesinde son dakika paylaşımları...

Son depremler listesinde son dakika! Kandilli ve AFAD duyurdu! Deprem oldu mu?

Son dakika haberlere göre sabah saatlerinde Ege'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ise tüm detaylar açıklandı. İşte son depremler listesi üzerinde yer alan depremin konumu, şiddeti, zamanı ve derinliği haberimizde...

Ege'de korkutan deprem!

Gelen son dakika haberine göre, saat 07.23 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi, Datça açıkları olan 4 büyüklüğündeki deprem, 28.18 km derinlikte gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Son depremler listesinde son dakika Kandilli ve AFAD duyurdu Deprem oldu mu

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