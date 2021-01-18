Son depremler listesinde son dakika! Kandilli ve AFAD duyurdu! Deprem oldu mu?

Son dakika haberlere göre sabah saatlerinde Ege'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ise tüm detaylar açıklandı. İşte son depremler listesi üzerinde yer alan depremin konumu, şiddeti, zamanı ve derinliği haberimizde...



Ege'de korkutan deprem!

Gelen son dakika haberine göre, saat 07.23 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Ege Denizi, Datça açıkları olan 4 büyüklüğündeki deprem, 28.18 km derinlikte gerçekleşti.

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