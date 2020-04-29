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29.04.2020 - 11:46 |

Son depremler neler? 29 Nisan'da deprem oldu mu?

DÃ¼n 3.3'lÃ¼k ElazÄ±ÄŸ depremi korkuturken Akdeniz'de de sarsÄ±ntÄ±lar devam ediyor. VatandaÅŸlar gÃ¼nlÃ¼k olarak son depremler listesini kontrol ederken '29 Nisan'da deprem oldu mu?' sorusu soruluyor.

Son depremler neler? 29 Nisan'da deprem oldu mu?

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Son depremler neler? 29 Nisan'da deprem oldu mu? Bu sorular gÃ¼nlÃ¼k olarak yÃ¶neltiliyor. VatandaÅŸlar en son nerede ve ne zaman deprem olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek istiyor. Ä°ÅŸte bugÃ¼n yaÅŸanan depremler...

SON DEPREMLER

BugÃ¼n saat 11.21'de ElazÄ±ÄŸ'da 3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. BugÃ¼n bu depremden baÅŸka 3'Ã¼n Ã¼zerinde bir deprem yaÅŸanmadÄ±.Â 

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Son depremler neler 29 Nisanda deprem oldu mu

    Milli eÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, uzaktan eÄŸitimin 31 MayÄ±s'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Uzaktan eÄŸitimin 31 MayÄ±s'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bakan Selçuk, "Uzaktan eÄŸitim ÅŸu anda elimizdeki tek seçenek. Tüm çocuklarÄ±mÄ±zdan ve velilerimizden ricam uzaktan eÄŸitime sÄ±kÄ±ca tutunmalarÄ±" dedi.
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