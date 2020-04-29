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Son depremler neler? 29 Nisan'da deprem oldu mu? Bu sorular gÃ¼nlÃ¼k olarak yÃ¶neltiliyor. VatandaÅŸlar en son nerede ve ne zaman deprem olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek istiyor. Ä°ÅŸte bugÃ¼n yaÅŸanan depremler...

SON DEPREMLER

BugÃ¼n saat 11.21'de ElazÄ±ÄŸ'da 3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. BugÃ¼n bu depremden baÅŸka 3'Ã¼n Ã¼zerinde bir deprem yaÅŸanmadÄ±.Â

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