Son depremler Türkiye tablosu | Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye'nin dört bir yanından zaman zaman araştırılan deprem haberleri ansızın yoğun ilgiyle karşılaşabiliyor. Ani ve şiddetli gelen sarsıntılar vatandaşları harekete geçiriyor. Kimi zaman ise sarsıntı hissettiğimizde depremin olup olmadığını kesitremiyoruz. Bu anlarda internet üzerinden son depremler araması oldukça ilgi görüyor. Peki en son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER





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