02.12.2020 - 15:48 |
Son depremler Türkiye tablosu | Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?
Son depremler listesi günün her saat diliminde araştırılabiliyor. Deprem şüphesinde olan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitesine akın ediyor. Nerede ve kaç şiddetinde depremin olduğunu öğrenmek isteyenler, Türkiye'ye ait son depremler tablosunu inceliyor. AFAD'ın paylaştığı son deprem bilgilerinde 1 Aralık 2020 tarihinde 3,80 şiddetinde Kuşadası'nda depremin meydana geldiği belirtiliyor. İşte güncel olarak son deprem haberleri...
Türkiye'nin dört bir yanından zaman zaman araştırılan deprem haberleri ansızın yoğun ilgiyle karşılaşabiliyor. Ani ve şiddetli gelen sarsıntılar vatandaşları harekete geçiriyor. Kimi zaman ise sarsıntı hissettiğimizde depremin olup olmadığını kesitremiyoruz. Bu anlarda internet üzerinden son depremler araması oldukça ilgi görüyor. Peki en son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte son depremler listesi...
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