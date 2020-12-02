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02.12.2020 - 15:48 |

Son depremler Türkiye tablosu | Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Son depremler listesi günün her saat diliminde araştırılabiliyor. Deprem şüphesinde olan vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitesine akın ediyor. Nerede ve kaç şiddetinde depremin olduğunu öğrenmek isteyenler, Türkiye'ye ait son depremler tablosunu inceliyor. AFAD'ın paylaştığı son deprem bilgilerinde 1 Aralık 2020 tarihinde 3,80 şiddetinde Kuşadası'nda depremin meydana geldiği belirtiliyor. İşte güncel olarak son deprem haberleri...

Son depremler Türkiye tablosu | Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye'nin dört bir yanından zaman zaman araştırılan deprem haberleri ansızın yoğun ilgiyle karşılaşabiliyor. Ani ve şiddetli gelen sarsıntılar vatandaşları harekete geçiriyor. Kimi zaman ise sarsıntı hissettiğimizde depremin olup olmadığını kesitremiyoruz. Bu anlarda internet üzerinden son depremler araması oldukça ilgi görüyor. Peki en son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi? İşte son depremler listesi...

SON DEPREMLER

Son depremler Türkiye tablosu | Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu

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Yörük çalgısı sipsi coğrafi işaret aldıTeke yöresinin illerinden Burdur'un Altınyayla ilçesinde bin yılı aşkın süredir icra edilen üflemeli sazlardan sipsi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret alarak tescillendi.
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