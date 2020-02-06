Son günlerde yaşanılan olayların ardından Kıyamet alametleri Twitter'da konuşulmaya başlandı!

Dünya üzerinde yaşanan birçok hastalık ve doğal afetlerin yaşanmasının ardından sosyal medya üzerinde bugün en fazla konuşulanlar arasında kıyamet başlığı öne çıktı. Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken Avustralya'da çıkan orman yangınlarında onlarca hayvanı telef olması ve Türkiye'de yaşanan birçok depremin ardından Van'da yaşanan çığ felakaeti ve son olarak Sabiha Gökçen'de pistten uçağın çıkması sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan bu olayların ardından Sosyal medyada en fazla konuşulanlar arasına giren Kıyamet kelimesi en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

KIYAMET ETİKETİ İLE ATILAN TWEETLER'DEN BAZILARI

Damla🇹🇷 @damlaydogn

Nasıl bir döneme denk geldik böyle😬#Kıyamet ten beter şeyler oluyor!

Aynur Bayram @aynururfa63

Doğa ile toprak ile o kadar oynadık o kadar oynadık ki Dünya artık kötü yepkimeler veriyor. Zaten yeryüzünde #Kıyamet yaşıyoruz ya kıyameti.

Dilan @Dilanyvz01

''Kıyamet yaklaştığında zamanın akışı da hızlanacaktır. İnsanlara bir yıl, bir ay gibi ve ay da, bir hafta gibi gelecektir.''

#Kıyamet

Muzaffer Aktaş @Muzaffe55223259

Allah Sonumuzu İyi Etsin #Kıyamet

Sultan.Ermann @Sultanderlerr

Rüyamda kıyametin koptuğunu gördüm #Kıyamet