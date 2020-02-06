Son günlerde yaşanılan olayların ardından Kıyamet alametleri Twitter'da konuşulmaya başlandı!
2020 yılına girildiğinden bu yana Türkiye ve dünyaya birçok felaket yaşanmaya devam ediyor. Dünyayı etkisini altına alan Coronavirüs, Avustralya'da yangınların ardından binlerce hayvanın telef olması, Ülkemizde yaşanan depremler , Van'da meydana gelen çığ felaketi ve son olarak dün akşam saatlerinde bir uçağın pistten çıkması ve üç vatandaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya üzerinde kıyamet konuşulmaya başlandı. Birçok kişi sosyal medyada Kıyamet üzerine Tweetler attı.
Dünya üzerinde yaşanan birçok hastalık ve doğal afetlerin yaşanmasının ardından sosyal medya üzerinde bugün en fazla konuşulanlar arasında kıyamet başlığı öne çıktı. Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken Avustralya'da çıkan orman yangınlarında onlarca hayvanı telef olması ve Türkiye'de yaşanan birçok depremin ardından Van'da yaşanan çığ felakaeti ve son olarak Sabiha Gökçen'de pistten uçağın çıkması sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan bu olayların ardından Sosyal medyada en fazla konuşulanlar arasına giren Kıyamet kelimesi en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
KIYAMET ETİKETİ İLE ATILAN TWEETLER'DEN BAZILARI
Damla🇹🇷 @damlaydogn
Nasıl bir döneme denk geldik böyle😬#Kıyamet ten beter şeyler oluyor!
Aynur Bayram @aynururfa63
Doğa ile toprak ile o kadar oynadık o kadar oynadık ki Dünya artık kötü yepkimeler veriyor. Zaten yeryüzünde #Kıyamet yaşıyoruz ya kıyameti.
Dilan @Dilanyvz01
''Kıyamet yaklaştığında zamanın akışı da hızlanacaktır. İnsanlara bir yıl, bir ay gibi ve ay da, bir hafta gibi gelecektir.''
#Kıyamet
Muzaffer Aktaş @Muzaffe55223259
Allah Sonumuzu İyi Etsin #Kıyamet
Sultan.Ermann @Sultanderlerr
Rüyamda kıyametin koptuğunu gördüm #Kıyamet