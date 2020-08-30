Sonbaharda kamp bir başka güzel

Eylüle sayılı günler kaldı. Her mevsimin olduğu gibi sonbaharın da kendine özel güzellikleri var. Sonbaharın tadını çıkarmanın en güzel yolu ise kamp. Sarının her tonunu görebileceğiniz, güneşin yakıcı etkisini kaybettiği, kalabalıkların yerini kuş seslerinin aldığı kamplar, doğaseverlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Özellikle koronavirüs döneminde kalabalıklara girmek istemeyenler arasında popülerliği artan kamp deneyimi için Türkiye’de birçok seçenek var. Öne çıkanları derledik:

Renklerin eşsiz uyumu

Kapadokya: Her mevsim ayrı güzel Kapadokya’da, doğanın sarı renkleri ile peribacaları, sonbaharda birbirine ayrı yakışıyor. Pers dilinde “Güzel Atlar Ülkesi” anlamına gelen Kapadokya’da vadilerin güzelliklerini keşfe çıkabilir, bölgede kamp yapabilirsiniz. Yaklaşık 2 saat süren balon turuyla bu eşsiz coğrafyayı kuşbakışı izleyebilirsiniz.

Karagöl: Artvin Borçka’da bir heyelan gölü olan Karagöl, 1900’lerde Klaskur adlı tepenin, toprak kayması sonucu derenin önünü kapatmasıyla oluşarak bugünkü şeklini aldı. Bölgeye özgü bitki örtüsü içinde kamp yapan doğaseverler, muhteşem göl manzarasının da tadını çıkarabiliyorlar.

Erikli Yaylası: Kestane, karaağaç, ıhlamur, erik ve elma ağaçlarıyla bezeli bölgede İkiz Şelaleler ve Dipsiz Göl dikkat çekiyor. Yalova’da bulunan yayla, İstanbul’a ulaşım kolaylığı nedeniyle de tercih ediliyor.

İstanbul’dan uzaklaşmadan da doğanın tadını çıkarmak mümkün. Bu noktada ilk akla gelen Belgrad Ormanı. Meşe, adi gürgen ve Anadolu kestanesi başta olmak üzere birçok ağaca ev sahipliği yapan ormanın 6 kilometrelik yürüyüş parkuru var. Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi mekânlarıyla öne çıkan adreslerden Polonezköy de yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş rotası, zengin bitki örtüsü ve kuş çeşitliliğiyle dikkat çekiyor.

Ankaralıların tercihi

Nallıhan: Sarıçalı, Karakiriş ve Andız dağlarıyla çevrili Ankara’nın bu güzel ilçesinde Çayırhan Mağaraları, Yenice Köyü, Merdivenli Kale, Kanlıtepe Nekropolü, Karahisar Kalesi kalıntıları, Beydili Bizans kalıntıları, antik su kanalı, Nasuh Paşa Cami, Soğukkuyu Köyü kümbeti, Subaşı hamam kalıntıları görülebiliyor. Doğal güzellikleri arasında Uyuzsuyu ve Soğukkuyu şelalelerinin de yer aldığı Nallıhan’da sonbahar aylarında bozkırların renk değişimi eşsiz görüntüler sunuyor. Bölge ayrıca bir kuş cenneti.

Çubuk: Ankara’nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, 10 hektarlık bir alanı kapsıyor. 2011’de tabiat parkı olarak tescillenen alan, Ankara’ya 68 kilometre uzaklıkta. Gölle birleştiğinde tablo gibi bir görüntünün oluştuğu manzara, sonbaharda doğada bulunmak isteyenleri bekliyor.

Oksijen deposu

Yedigöller: Bolu’daki Yedigöller’de Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olmak üzere, 7 göl bulunuyor.

Yürüyüş yolları, şelaleleriyle de ziyaretçileri kendine hayran bırakan milli park, fotoğraf tutkunları için de muhteşem kareler sunuyor. Balık da tutulabilen parkta, bungalovlarda konaklama imkânı da var.

Kaz Dağları: İda Dağı olarak bilinen ve Yunan mitolojisinde birçok efsaneye konu olan Kaz Dağları, Çanakkale ve Balıkesir sınırlarında yer alıyor. Zengin bir bitki örtüsüne sahip Kazdağları, Türkiye’nin oksijen oranı en yüksek bölgelerinden biri.

İğneada: Koruma altında 7 göl bulunan İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı’nda 472 farklı bitki türü yer alıyor. Türkiye kuş varlığını oluşturan 454 kuş türünden yarıya yakını yıl içerisinde İğneada’da görülebilirken milli park, leyleklerin sonbahar göçünde geçiş yolu.

Ballıkayalar: Kocaeli’deki Ballıkayalar Vadisi, 1,5 kilometre uzunluğunda ve 40-80 metre genişliğinde. Vadide göl, şelaleler ve Ballıkaya Deresi’ne ulaşan travertenler üzerinde seyir terasları var. Türkiye’nin ilk kaya tırmanış alanı olan Ballıkayalar’da tırmanışa uygun 100’e yakın tırmanış rotası da bulunuyor.

Kamp çantasını iyi hazırlayın

İlk defa kamp yapacaksanız güvenlik, market, tuvalet, elektrik gibi birçok imkânın bulunduğu kamp merkezlerini tercih etmenizde yarar var. Ancak daha önce birçok kez kamp yapmışsanız kalabalıklardan uzak bölgeleri de tercih edebilirsiniz. Kamp için uzun bir ihtiyaçlar listesi oluşturmalısınız. Keyifli bir deneyim için çadır, mat, uyku tulumu, çanta, çakı, sinek ilacı, ip, taşınabilir şarj aleti, su matarası, ışıldak ya da fener, pil, pişirme ve yemek setleri, ilk yardım çantası pusula, harita, çeşitli kalınlıklarda ip, büyük bıçak, temizlik malzemeleri, çöp poşeti gibi ihtiyacınız olacak ürünlerin bir listesini yapıp eksiksiz malzemeyle yola çıkın.