Sonbaharın gözde kültür turları

Hem kültür ve tabiatın güzelliklerini hem de muhteşem lezzet haritasını keşfetmek isteyenler için ise GAP turları öne çıkıyor. Turda, Nemrut’ta gün batımı, sessiz şehir Halfeti, kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Hasankeyf, Balıklı Göl, Göbeklitepe, Mardin, Zeugma ziyaret edilecek adresler arasında.

Doğayla iç içe

Prontotour, doğayla iç içe olmak isteyenlere de birçok seçenek sunuyor. Hafta sonu düzenlenen günü birlik veya bir gece konaklamalı turlara katılarak sonbaharın renklerini izleyebilirsiniz. Özellikle fotoğraf düşkünleri için vazgeçilmez yerlerden biri olan Yedigöller en önemli adreslerden.

Yine doğaya doymak, yöresel lezzetleri tatmak için Karadeniz turları tercih edilebilir. Samsun’dan Artvin’e birçok şehri içine alan turlarda, Uzungöl, Fırtına Vadisi, Ayder Yaylası gibi varış noktaları sonbaharın renklerini yansıtıyor. Bazı tur programlarında Batum’a kadar farklı seçenekler de bulunuyor. Prontotour ayrıca Batı Karadeniz’in etkileyici coğrafyasını, tarihi, kültürü ve mimari özellikleri ile yerel mutfağını da yakından deneyimleyeceğiniz bir tur düzenliyor. Amasra, Safranbolu ve daha pek çok güzellik, bu turda katılımcıları bekliyor.Turlarda otobüslü, uçaklı veya farklı şehirlerden hareketli seçeneklerin yanı sıra 1-2 geceden 6-7 geceye kadar konaklama alternatifleri de var.