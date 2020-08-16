‘Sonradan eklenen malzeme çıkarıldı’

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ve restorasyonu yapan firmanın sahibi Sevilay Tuncer, Galata Kulesi’nde restorasyon sırasında çekilen ve tepki gören görüntüyle ilgili basın toplantısı yaptı. Önce müze ile ilgili önceki yıllarda yapılan müdahaleler ve şu anda yapılmakta olan çalışmayla ilgili sinevizyon sunumu yapıldı. Ersoy, “Mülkiyet devrinden sonra yıllarca ihmal edilen, bakımsız kalan yapının, orijinal yapısına müdahale edilen Galata Kulesi için titiz ve kapsamlı rölöve ve restorasyon projeleri oluşturulmuş ve uygulamaya geçilmiştir” dedi.

Ersoy, “Yüklenici firmanın özgün olmayan malzemeyi çıkartırken kullandığı yöntem bizi de en az sizler kadar rahatsız etmiştir. Makine ile yapılan yıkımın sanki eserin özgün duvarlarının yıkımı şeklinde kamuoyuna yansıtılmasını ise iyi niyetle bağdaştırmıyoruz.

Tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölümüne müdahale yapılmıştır. Kurumumuzun hassasiyeti ile uyuşmayan bir yöntem kullanan yüklenici firma ise uyarılmıştır ve gerekli yaptırım uygulanacaktır” dedi. l İstanbul DHA