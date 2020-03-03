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03.03.2020 - 16:05 |

Sonsuz Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosu | Sonsuz Aşk filmi nerede çekildi?

Sonsuz Aşk filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın yer aldığı Sonsuz Aşk filminin başrollerinde Fahriye Evcen, Murat Yıldırım yer alıyor. Küçük şeylerle mutlu olan Zeynep kurduğu düzen ile yaşayan bir kadındır. Can ise genç yaşta profesör olan işine bağlı bir cerrahtır. Zeynep ve Can'ın yolları beklenmedik bir şekilde karşılaşacak ve ikili sonsuz bir aşkın içerisine düşecektir. Sonsuz Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosunu sizler için derledik.

Sonsuz Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosu | Sonsuz Aşk filmi nerede çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Sonsuz Aşk filminde kendi halinde kardeşi ile bir hayat yaşayan Zeynep ile genç yaşta profesör olan Can'ın hikayesi konu alınacaktır. İkilinin ortak bir yanları yok gibi gözükse de beklemedikleri bir anda sonsuz bir aşkın içerisine düşeceklerdir. Yönetmen kadrosunda Ahmet Katıksız'ın yer aldığı Sonsuz Aşk filminde Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım yer alıyor.

SONSUZ AŞK FİLMİ KONUSU

Zeynep, küçük şeylerle mutlu olan, kardeşi ile kurduğu küçük düzeninde yaşayan bir kadındır. Can ise genç yaşta profesör olan işine bağlı bir cerrahtır. Hiçbir ortak yönleri yokmuş gibi görünen Can ve Zeynep aniden ve beklenmedik bir şekilde birbirlerinin hayatlarına girdiklerinde, sonsuz bir aşkın içine düşeceklerdir fakat bu aşk beraberinde aşılması çok zor engelleri getirmektedir...

SONSUZ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Fahriye Evce ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı Sonsuz Aşk filmi Cunda Adası'nda çekildi.

SONSUZ AŞK OYUNCU KADROSU

Fahriye Evcen

Murat Yıldırım

Fatih Al

Filiz Ahmet

Ege Aydan

Fatih Doğan

Didem İnselel

Zeynep Özder

Nazlı Pınar Kaya

 

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