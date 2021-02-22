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22.02.2021 - 12:13 |

'Sonun Özgecan gibi olur' demişti! 5 yıla kadar hapsi istendi

Sosyal medyada açtığı canlı yayın sırasında Hacer K.’yi ölümle tehdit ederek, “Sonun Özgecen Aslan gibi olacak” deyip kılıç gösteren Samır Balakıshıyev hakkında, “silahla tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Balakıshıyev’in ifadesinde Hacer K.’nin kendisine hakaret ettiği için o sözleri söylediğini belirterek, birbirlerinden karşılıklı özür dilediklerini anlattı.

'Sonun Özgecan gibi olur' demişti! 5 yıla kadar hapsi istendi

Damla GÜLER / İSTANBUL

Azerbaycan uyruklu 21 yaşındaki Samır Balakıshıyev sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında Hacer isimli bir kadını tehdit etmeye başlamış ve, “Bu bayrak bana kaim olsun, onu bulup Allah'ın üzerine yemin ederim, Kuran-ı Kerim üzerine yemin ederim ailesinin önünde onu yakacağım. Polise kadar gidin kafasını kesmezsem adam değilim” ifadelerini kullanmıştı. Elindeki kılıcı gösteren Balakıshıyev, Hacer isimli kişiye sonunun 2015 yılında Mersin’de öldürülen Özgecan Aslan gibi olacağını söylemişti. Tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Samır Balakıshıyev hakkında soruşturma başlattı. Fatih’te gözaltına alınan Balakıshıyev, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“KURGUSAL YAYIN YAPACAKTIK”

Samır Balakıshıyev hakkında yürütülen soruşturma önceki günlerde tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Balakıshıyev’in ifadesine de yer verildi. Balakıshıyev ifadesinde olay günü ismini bilmediği bir erkek kullanıcı ile kurgusal bir yayın yapmak için anlaştıklarını söyledi. Yayın sırasında Hacer isimli kişinin hakaret içerikli yorum yaptığını söyleyen Balakıshıyev, bu yüzden suçlamaya konu sözleri söylediğini belirtti. Videoda gösterdiği kılıcı ise daha önce tarihi dizilerde figüranlık yaptığı için satın aldığını söyleyen Balakıshıyev, Hacer isimli kişiyle de birbirlerinden özür dilediklerini söyledi. Hazırlanan iddianamede sanık Balakıshıyev hakkında, “silahla tehdit” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ayrıca Hacer isimli kullanıcının İzmir’de yaşayan 21 yaşındaki Hacer K. olduğu tespit edildi. Hacer K. iddianamede mağdur sıfatıyla yer aldı.

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