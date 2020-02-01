‘Sorumlu gazeteciliğin sembolü’

İstanbul Şişli’deki evinin önünde düzenlenen suikast sonucu öldürülen gazetemizin Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi 41’inci ölüm yıl dönümünde bugün kabri başında anılacak. İpekçi’nin Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında saat 11.00’de gerçekleştirilecek anma törenine İpekçi ailesinin yanı sıra Milliyet gazetesi çalışanları, mesai arkadaşları ve gazeteci dostları katılacak. Mehmet Ali Ağca tarafından katledilen Abdi İpekçi’nin ölümüne ilişkin pek çok nokta, aradan geçen 41 yıla rağmen hâlâ karanlıkta. Katilin bağlantıları, cezaevinden kaçışı ve cinayetin ardındaki güçlere dair birçok soru yanıtlanamadı.

TGC’den açıklama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, İpekçi için bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada şöyle denildi: “Basın ve ifade özgürlüğünün, araştırmacı ve sorumlu gazeteciliğin sembol isimlerinden Abdi İpekçi’nin öldürülmesinin ardındaki derin ilişkilerin yargılanamadığı 41’inci yıldayız. Gerçek bir basın emekçisi olan Abdi İpekçi cinayetinde tetiği çektiren karanlık güçlerin hâlâ ortaya çıkarılmamış olması günümüzde de gazetecilere yönelen tehditlerin sürmesinde önemli rol oynamaktadır. Halktan, emekten, adaletten, özgürlüklerden yana olan gazetecilerin haber yapması engellenmekte, gazeteciler siyasetçiler tarafından hedef gösterilmekte, eleştirel yayın yapan gazeteciler cezaevlerine doldurulmaktadır. Gazeteciliğe evrensel basın ilkelerini sokan, bu ilkeleri yazılı hale getiren, muhabirliğin önemini ortaya çıkaran TGC Başkan Vekili Abdi İpekçi, gazeteciliğinde kamu yararını hep gözetmiştir. Gazeteciliğini, halkın haber alma, bilgi edinme, gerçekleri öğrenme hakkına saygı göstererek yapmıştır. Doğruluğunu kontrol etmeden haber yayınlamamayı esas saymıştır. Abdi İpekçi’yi bir kez daha sevgi ve saygıyla anarken, ‘tüm zorluklara rağmen gazetecileri gazetecilik yapmaktan vazgeçmemeye’ çağırıyoruz. İktidar ve muhalefete, ‘gazetecilere yönelik saldırı ve cinayetlerdeki cezasızlık uygulamasından vazgeçilsin’ çağrımızı tekrarlıyoruz.” l İSTANBUL Milliyet