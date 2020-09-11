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11.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sorumsuz vatandaşa karantina faturası

Kovid-19 nedeniyle uyması gereken karantina kurallarını ihlâl edip toplum sağlığını tehdit edenler için valilikler yeni bir yaptırımı uygulamaya koydu.

Sorumsuz vatandaşa karantina faturası

İlk etapta Kayseri, Afyonkarahisar, Sakarya, Sivas, Yozgat, Tunceli, Bartın, Karaman ve Düzce valilerinin twitterdan yaptıkları açıklama ile duyurdukları uygulama kapsamında, karantina kuralına uymayanlar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilip, süreçte oluşacak masraf kalemleri de bu kişilerden tahsil edilecek.

Dün sabah açıklama yapan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, “Koronavirüs testi pozitif olup evde karantinada olması gereken vatandaşlarımız ev dışına çıktıklarında haklarında idari para cezası yanında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup ücreti kendilerinden tahsil edilecektir. Artık uyarma dönemi bitti, ceza dönemi başladı. Şimdiye kadar 7 bin kişiye para cezası yazıldı” ifadelerini kullandı.

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