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19.04.2020 - 19:36 | | DHA

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Amatör kameraya yansıdı

Bursa'da sokak sokak gezen bir fırın çalışanı, mahalle sakinlerine şarkı söyleyerek ekmek sattı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgi topladı.

Sosyal medyanın yeni fenomeni! Amatör kameraya yansıdı

Bursa'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle, fırıncılar vatandaşlar için sokak sokak gezerek ekmek ihtiyaçlarını karşılarken, bir fırın çalışanın ilgi çekici satış yöntemi görüntüleri ilgi topladı. Sokak arasında ekmek satan bir fırın çalışanı, mahalle sakinleri için şarkılar söyledi. Vatandaşlar da evlerinin balkonlarına çıkarak, şarkı söyleyen fırın çalışanına alkışlarla eşlik etti. Yıldız Tilbe'nin 'Vazgeçtim' adlı şarkısını söyleyen fırın çalışanı, daha sonra şarkıyı kendisine uyarlayarak "Kahretsin yapamıyorum, ekmek satmayı ben çok seviyorum" sözleriyle şarkıya devam etti.

Sosyal medyanın yeni fenomeni Amatör kameraya yansıdı

Bir vatandaşın amatör kamerasına yansıyan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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