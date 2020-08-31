Sosyal medyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±ran rezalet!

Harun Åž. isimli kullanÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta bir Ã§ocuÄŸa alkol iÃ§irdi ve o anlarÄ± kayda aldÄ±.

Ã‡ocuÄŸun eline alkol veren Harun Åž, Ã§ocuÄŸun, "Bunu iÃ§mek istemiyorum" demesi Ã¼zerine kahkahalar attÄ±.

Ã‡ocuÄŸun o anlarÄ± sosyal medyada tepki gÃ¶rdÃ¼.

Harun Åž., gelen tepkiler Ã¼zerine sosyal medya hesabÄ±nÄ± kapattÄ±.Â

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