31.08.2020 - 13:01 | | DHA
Sosyal medyayÄ± ayaÄŸa kaldÄ±ran rezalet!
KÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta Ã§ocuÄŸa alkol iÃ§iren ve sonrasÄ±nda kahkaha atan Harun Åž. isimli kiÅŸi, o anlarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler tepki Ã§ekti. Â
Harun Åž. isimli kullanÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta bir Ã§ocuÄŸa alkol iÃ§irdi ve o anlarÄ± kayda aldÄ±.
Ã‡ocuÄŸun eline alkol veren Harun Åž, Ã§ocuÄŸun, "Bunu iÃ§mek istemiyorum" demesi Ã¼zerine kahkahalar attÄ±.
Ã‡ocuÄŸun o anlarÄ± sosyal medyada tepki gÃ¶rdÃ¼.
Harun Åž., gelen tepkiler Ã¼zerine sosyal medya hesabÄ±nÄ± kapattÄ±.Â
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En kritik noktada 3 ay önce açÄ±ldÄ±!DürnyayÄ± etkisi altÄ±na alancorona virüs salgÄ±nÄ±yla mücadele kapsamÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n talimatÄ±yla Atatürk HavalimanÄ± yerleÅŸkesine inÅŸa edilen ve 31 MayÄ±sâ€™ta açÄ±lan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, salgÄ±nla mücadelede önemli rol oynuyor. AçÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana günde yaklaÅŸÄ±k 1500 hastanÄ±n baÅŸvurduÄŸu hastanede ÅŸu anda, 18â€™i yoÄŸun bakÄ±mda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.