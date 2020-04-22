'Sosyal mesafe kontrolü güç' denilerek pazar kapalı alana taşındı!

Sokaktaki semt pazarında kontrolün güç olduğu, ‘Sosyal mesafe’ kuralına tam uyulmadığı yönünde daha önce eleştiriler olduğunu göz önünde bulunduran İlçe Hıfzıssıhla Meclisi, iki gün önce toplandı. Toplantıda Çarşamba Semt Pazarı’nın bu hafta Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde kurulmayacağı, pazarın Ambarlı Mahallesi’ndeki kapalı semt pazarında hizmet vereceğini açıkladı.

Bu açıklamadan habersiz bir grup pazarcı, sabah erken saatte gelerek tezgah açmak isteyince Avcılar Belediyesi zabıtası tarafından engellendi. Bölgeye takviye polis ekipleri de gönderildi. Pazarcılar, yıllardan bu yana kurulan semt pazarının başka yere taşınmasına tepki gösterdi. Gerginlik kısa sürede sona ererken, gün boyu polis ve zabıta da caddenin başında bekleyerek, pazarın kapatılmasından habersiz gelenleri geri çevirdi.