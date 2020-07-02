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02.07.2020 - 07:00 | | HABER MERKEZİ

‘Sosyal mesafesiz’ asker uğurlaması

Koronavirüs tedbirleri kapsamında asker uğurlama törenlerinin İçişleri Bakanlığı’nca geçici olarak yasaklanmasına rağmen dün İzmir, Bursa, Konya başta olmak üzere bir çok ilden korkutan görüntüler geldi. Otogarlarda düzenlenen uğurlamalarda sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayılırken, konvoy yaparak şehir içinde tur atan kişiler ise trafiği tehlikeye attı.

‘Sosyal mesafesiz’ asker uğurlaması

 

- İzmir’de genelgeyi çiğneyerek İzmir Otobüs ve Terminal İşletmelerinde (İZOTAŞ) bir araya gelen vatandaşlar, askere giden yakınlarını uğurlamak isterken virüse adeta davetiye çıkardı. Sosyal mesafe unutuldu, askere gidenler havaya atıldı.

- Bursa’dan askerleri uğurlamak isteyenler, caddelerde uzun araç konvoyu oluşturdu. Asker uğurlaması yapanlar yolu trafiğe kapadı.

- İzmit’te asker uğurlamak için şehirlerarası otobüs terminaline gelenler yoğunluk oluşmasına yol açtı. Sosyal mesafe kuralı ihlal edilirken, polis ekipleri terminal binasına yalnızca yolcular ve birinci derece yakınların girmesine izin verdi.

- Konya’da, askere uğurlaması sırasında maske ve sosyal mesafe kuralı unutuldu. Askerler de arkadaşlarınca omuzlara alınıp havaya fırlatıldı.

- Antalya Otobüs Terminali’nde ise peronların olduğu bölgeye yalnızca bileti olanlar alınırken, yoğunluğun artmasıyla araç girişine kapatıldı.

- Denizli’de terminal, koronavirüse rağmen kalabalık görüntülere sahne oldu.

- Gaziantep’te otogar içerisine sadece asker, anne ve babası alındı. İçeriye alınmayanlar sosyal mesafeyi hiçe sayıp kapıda yoğunluk oluşturarak slogan atarken, polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları için uyarılarda bulundu.

Otogarda aşırı yoğunluk

15 Temmuz Demokrasi Otogarı koranavirüs salgının başlamasından bu yana en yoğun gecesini yaşadı. Asker uğurlamasına gelen on binlerce kişi Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Otogarın içi de dışından farklı değildi. Binlerce kişi sosyal mesafe kuralarını unutarak harekete hazırlanan otobüslerin çevresini doldurdu. Otogardaki kalabalık gece boyu devam etti. Salgınla sessizliğe bürünen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı eski günlerine geri döndü. -İSTANBUL DHA

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