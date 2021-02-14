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14.02.2021 - 13:12 | | DHA

Soysal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' tehdidine gözaltı

İstanbul’da sosyal medya üzerinden canlı yayın açıp 'Hacer' adlı bir kadını 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek ölümle tehdit etti. Azerbaycan uyruklu Samir B. Olduğu tespit edilen kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soysal medyada 'Sonun Özgecan gibi olacak' tehdidine gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu Samir B.'nin bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaparak, 'Hacer' adlı kadını ölümle tehdit ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin tehdit ettiği kadın hakkında, "Onu bulup yakacağım. Özgecan Aslan gibi olacak sonu" diyerek tehditler savurduğu belirlendi.

Polis ekipleri tarafından İstanbul'un Fatih ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan Afyonkarahisar'da canlı yayın yaptığı sırada silah sesleri duyulan ve ağlayarak yardım isteyen kadının evine giden polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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