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01.02.2021 - 13:32 |

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

Şubat ayı geldi, öğretmen adayları bu aydan bir hayli ümitli... Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilirken bir gelişme olup olmadığını öğrenmek isteyenler "Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?" sorularını yöneltiyor.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

 

Binlerce kişi öğretmen atama takviminin belli olmasını bekliyor. Kadro ve branşlar için heyecan dorukta... Sabırsız bekleyiş sürerken "Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?" soruları da art arda geliyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı konuya ilişkin yaptığı en son açıklamada ''Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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