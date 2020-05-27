Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, mülakatları, atamaları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik 2020 kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik kılavuzunu yayımladı. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda sözleşmeli öğretmenlik başvuru tarihleri, mülakat tarihleri, atama tarihleri açıklandı. Sözleşmeli öğretmen olmak isteyen ve başvuru tarihlerini öğrenmek için sabırsızlanan adaylar için tüm detayları haberimizde derledik. İşte sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır sorusunun yanıtı ve sözleşmeli öğretmenlik mülakat ve atama tarihleri 2020...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik, Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden elektronik başvuru formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

Başvuruda adaylar, Ek-2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi) sınav merkezinin tamamını tercih edeceklerdir.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.

Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 22 Haziran 2020 tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sözlü Sınavların Yapılması 06-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ

1 Adana

2 Ankara

3 Antalya

4 Bursa

5 Erzurum

6 Gaziantep

7 İstanbul

8 İzmir

9 Konya

10 Malatya

11 Mardin

12 Muğla

13 Kocaeli

14 Samsun

15 Sivas

16 Trabzon

17 Van

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Atama Tercihlerinin Alınması 31 Ağustos 2020 - 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama Sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ







SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.