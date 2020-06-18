Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 ne zaman ve nereden öğrenilir? Atama tarihleri belirlendi

1-12 Haziran 2020 tarihleri arasında alınan Sözleşmeli öğretmenlik önbaşvuru işlemleri ardından, adaylarda mülakat heyecanı yaşanıyor. Nerede mülakata katılacağını öğrenmek isteyenler, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 aramasına cevap arıyor. MEB sözleşmeli öğretmenlik ile ilgili yayımladığı takvimde tüm detaylara yer verdi. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2020 ne zaman ve nereden öğrenilir? Sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik adaylarının sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 22 Haziran 2020 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri, 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.





