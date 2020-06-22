Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri 2020 - Sözleşmeli Öğretmenlik atama takvimi (Sözlü sınav, tercih, atama sonuçları tarihi)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımının yapılacağı duyuruldu. Hemen ardından başvurular başladı ve 1-12 Haziran tarih aralığında tamamlandı. Başvuru işlemleri sona erer ermez, adaylar sınav yerleri için meraklandı. 2020 Sözleşmeli öğretmenlik kılavuzunda yer alan atama takvimini inceleyen adaylar, bilgi sahibi oldu. Peki Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sınav yerleri nereden öğrenilecek? Sözlü sınav tarihleri ve atama tarihleri hangi günlerde gerçekleştirilecek?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 22 Haziran bugün açıklanıyor. Peki sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri nereden öğrenilir?

MÜLAKAT YERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSS P10 - KPSS P121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKATLARI (SÖZLÜ SINAVLARI) NE ZAMAN?

Sözleşmeli Öğretmenlik sözlü sınavları 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILIR?

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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