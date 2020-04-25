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25.04.2020 - 00:48 |

Spontane Ne Demek? TDK'ya Göre Spontaneizm Nedir, Ne Anlama Gelir?

Gündelik yaşam içerisinde spontane kelimesi çok sık kullanılır. Bazı vatandaşlar bu kelimenin tam olarak anlamının ne olduğunu öğrenmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki spontane ne demek? TDK'ya göre spontaneizm nedir, ne anlama gelir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Spontane Ne Demek? TDK'ya Göre Spontaneizm Nedir, Ne Anlama Gelir?

Spontane kelimesi özellikle cümlenin daha akıcı hale gelmesi için önemli bir olanak sağlamaktadır. Verdiği anlam itibariyle gündelik yaşamda veya yazılı ve toplantı gibi değişik yerlerde, istenilen anlamı en iyi şekilde aktarma potansiyeli sağlıyor.

Spontane Nedir?

Spontane kelimesi ‘kendi kendine’ ve ‘kendiliğinden olan’ anlamlarına gelmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Her şeyi spontane gelişti.’’

Bu cümle içerisinde olayların kendiliğinden geliştiğini anlatmaktadır. Doğal şekilde ve durup dururken herhangi bir durum karşısında olayların kendiliğinden cereyan ettiğini anlatır.

TDK’ya Göre Spontane Nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olup spontaneizm spontane kelimesinden türemektedir. ‘Kendiliğindencilik’ felsefesini taşıyan bireyler için kullanılan bir sözcüktür. Günlük yaşamını bu anlam üzerine kurmuş olan bireyler adına değerlendirilir. Gündelik yaşamda çok sık duyulmayan bir kelime olduğunu söylemek mümkün.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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