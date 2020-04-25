Spontane Ne Demek? TDK'ya Göre Spontaneizm Nedir, Ne Anlama Gelir?

Spontane kelimesi özellikle cümlenin daha akıcı hale gelmesi için önemli bir olanak sağlamaktadır. Verdiği anlam itibariyle gündelik yaşamda veya yazılı ve toplantı gibi değişik yerlerde, istenilen anlamı en iyi şekilde aktarma potansiyeli sağlıyor.

Spontane Nedir?

Spontane kelimesi ‘kendi kendine’ ve ‘kendiliğinden olan’ anlamlarına gelmektedir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’Her şeyi spontane gelişti.’’

Bu cümle içerisinde olayların kendiliğinden geliştiğini anlatmaktadır. Doğal şekilde ve durup dururken herhangi bir durum karşısında olayların kendiliğinden cereyan ettiğini anlatır.

TDK’ya Göre Spontane Nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olup spontaneizm spontane kelimesinden türemektedir. ‘Kendiliğindencilik’ felsefesini taşıyan bireyler için kullanılan bir sözcüktür. Günlük yaşamını bu anlam üzerine kurmuş olan bireyler adına değerlendirilir. Gündelik yaşamda çok sık duyulmayan bir kelime olduğunu söylemek mümkün.