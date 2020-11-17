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17.11.2020 - 11:14 |

Spor salonları kapanacak mı? Tiyatrolar kapandı mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı alanları içeren yeni bir düzenleme gündeme geldi. covid-19 vaka oranlarındaki artışın devam etmesi ile birlikte vatandaşlar, 'spor salonları, tiyatrolar kapanacak mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, kurslar ne zaman açılacak?

Spor salonları kapanacak mı? Tiyatrolar kapandı mı?

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler büyük öneme sahipken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den yeni önlemleri içeren bir karar yayımlandı. Sayısız ölüme yol açan covid-19 virüsü için maske, mesafe ve temizlik uyarılarının yanı sıra çeşitli önlemler de alınmaya devam ediyor. İBB koronavirüs önlemleri neler? 

SPOR SALONLARI, TİYATROLAR KAPANACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs vaka ve ölüm oranlarındaki yükseliş sonrası bir dizi kararı uygulamaya koydu. Buna göre:

* Kayıt dönemi süren İSMEK kurslarının açılışı ileri bir tarihe ertelenerek online kursların belirli alanlarda sürdürülmesine,

* Koronvirüsün yayılımının hızlı olduğu kanıtlanan spor salonları ve havuzlara yönelik düzenlemeye göre, İBB’ye ait olan ve Spor A.Ş tarafından işletilen tesislerin kapatılmasına,

* Kültür Merkezlerinin de kapalı kalmasına,

* Kapalı salonda izleyicisi olan sahne sanatlarının online olarak sunulmasına,

* Açık hava kapsamına girmeyen tüm müzelerin kapatılmasına karar verildi.

İBB KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ NE ZAMAN UYGULANACAK?

Belirtilen maddeler, İBB'nin Bilimsel Danışma Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İBB tarafından 19 Kasım Perşembe’den itibaren uygulamaya konulacak. 

Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleriEdirne'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.
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