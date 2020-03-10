Sporcudan suç duyurusu

Abdurrahman Akyüz’ün oğlu N.E. Akyüz’ün yaptığı paylaşım ise tepkilere neden oldu.

Başkanvekilini suçladı

Dünya çapında dereceleri bulunan milli sporcu Sadık Pehlivan (25), Alevi olduğu gerekçesiyle Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz tarafından Wushu Milli Takımı’na alınmadığını iddia etti. Wushu Sanda kategorisinde 6 kez Türkiye Şampiyonu olan Sadık Pehlivan, Abdurrahman Akyüz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘Bana hakaret etti’

Pehlivan şu iddialarda bulundu: “2013’ten beri lisanslı wushu sporcusuyum. 2014 yılında milli takıma girdim. 2015’te Türkiye Şampiyonu olmama rağmen Dünya Şampiyonası’na ben değil, yendiğim kişi götürüldü. 2018 ve 2019’da aynı şekilde Dünya Şampiyonası’na gitmeye hak kazandığım halde götürülmedim. Çünkü Akyüz, Alevi olduğum için sürekli beni dışlıyordu. Alevi olduğum halde milli takım kamplarında 5 vakit namaz kılmak zorunda kaldım. Bir kez sabah namazına geç kaldım diye Akyüz’ün, ‘Kâfirsin. Arkadaşlarını da kendine benzeteceksin’ şeklindeki hakaretine uğradım. İnancım yüzünden bana sürekli hakaret ediyordu.”

‘Dalga geçmiş’

Alevi Dernekler Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat da N.E. Akyüz’ün paylaşımıyla ilgili şunları söyledi: Sadık Pehlivan’ın iddiaları doğruysa, çok çirkin. Kimse inancına göre değerlendirilmemeli. Dikkate alınması gereken, sporcunun yeteneği olmalıydı. Diğer türlü ötekileştirmekten başka bir şey değil. Bu iddiaların üzerine bir de Abdurrahman Akyüz’ün oğlu bir video paylaştı. Videoda da açıkçası Alevilerle dalga geçilmiş. Yapılan saygısızlık ve etik değil. Bu yapılanı sadece Alevilerin değil, herkesin kınaması gerekiyor, yapılan bir insanlık suçu. Bir de bu çocuğu bu noktaya getiren mantığı sorgulamak lazım.”

Oğlunun paylaşımına büyük tepki

Sadık Pehlivan’ın suçlamaları sonrası Abdur-rahman Akyüz’ün oğlu N.E. Akyüz, sosyal medyadan bir video yayınladı. N.E. Akyüz videoda, “Yüzde kaç Alevisin?” diye test yapıp, “Ben milli takıma nasıl gireceğim?” diyerek alay etti. Akyüz’ün yaptığı bu paylaşım tepkilere neden oldu. Pehlivan ise bu paylaşımla ilgili, “Yapılan Alevilere hakarettir. Alevi inancıyla dalga geçiyor” yorumunu yaptı.