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07.04.2020 - 12:14 | | DHA

SSB: İHASAVAR'lar güvenlik güçlerine teslim ediliyor

Savunma Sanayi Başkanlığı'nca (SSB), Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN) tarafından üretilen İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatının devam ettiği açıklandı.

SSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mini, mikro İHA'lara karşı, 'Taşınabilir Karıştırma Sistemi Projesi' kapsamında ASELSAN tarafından üretilen İHASAVAR'ların güvenlik güçlerimize teslimatları devam ediyor" denildi. Ayrıca, paylaşılan görüntüde İHASAVAR'ın, havadaki İHA'yı etkisiz hale getirerek yere indirdiği görüldü.

SSB: İHASAVAR'lar güvenlik güçlerine teslim ediliyorSavunma Sanayi Başkanlığı'nca (SSB), Askeri Elektronik Sanayii (ASELSAN) tarafından üretilen İHASAVAR'ların güvenlik güçlerine teslimatının devam ettiği açıklandı.
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