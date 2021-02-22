Staj seferberliği nedir, nasıl başvurulur? Kariyer kapısı staj başvuru ekranı 2021!

Staj seferberliği nedir? sorusunun cevabı gündemde merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Staj Seferberliği" detayları öğrencilerin gündeminde oluyor. Staj seferberliği başvuruları 22 Şubat-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki staj seferberliği başvurusu nasıl yapılacak 2021?

STAJ SEFERBERLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Staj seferberliği başvurusu; “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresinden aday profillerini oluşturmaları ve başvuru tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekiyor.

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STAJ SEFERBERLİĞİ NEDİR?

Üniversite öğrencilerinin istihdamı için büyük önem arz eden stajın kapsamı, kamu ve özel sektörde yaygınlaştırılarak sadece teknik fakültelerde öğrenim gören veya bilinen üniversitelerde okuyan öğrencilere tanınan bir fırsat olmaktan çıkarılarak, tüm bölümleri ve üniversiteleri kapsayacak şekilde genişletildi.

"Staj Seferbirliği" kapsamına getirilen bir diğer yenilik ise bu yıl programa ön lisans öğrencilerinin de dahil edilmesi oldu. Böylece fırsat eşitliği çerçevesinde lisans öğrencileri kadar ön lisans öğrencilerinin de kariyer gelişimlerinin desteklenmesi hedeflendi.

"Senin için Seferbiriz" temasıyla yürütülen program kapsamında bu yıl 50 binin üzerinde gence staj imkanı sağlanması ve kariyer yolculuklarının desteklenmesi öngörüldü.

Bu arada, öğrencilerin yasal hakları Mesleki Eğitim Kanunu gereğince gözetilerek sigortaları üniversitelerince yapılacak, staj ücretleri ise ilgili kurumlar tarafından ödenecek. Tüm bu süreçler, sistem üzerinden takip edilecek.

Staj programına kayıt yaptırmak isteyen üniversite öğrencileri duyuruları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve "Staj Seferbirliği" programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook hesapları (@tccbiko ve @stjseferbirligi) ve resmi websitesi "cbiko.gov.tr" adresinden takip edebilecek.