Steam yaz indirimleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Steam'de hangi oyunlar indirime girecek?

Steam bünyesinde pek çok oyun bulunuyor. Steam indirimler 9 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek Steam indirimlerin başlayacağı tarih ise oyunseverler tarafından araştırılıyor. Peki Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oyunseverler büyük bir heyecanla Steam indirimleri ile ilgili detayları araştırıyor. Steam yaz indirimlerinin 25 Haziran 09:55'te başlayacağı öngörülüyor. Steam yaz indirimleri ile ilgili detayları Steam'in resmi sayfası ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İNDİRİM BEKLENEN OYUNLAR...

Gta 5

No Man’s Sky

Playerunknown’s Battlegrouds

Football Manager 2020

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Witcher 3