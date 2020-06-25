25.06.2020 - 13:51 |
Steam yaz indirimleri başladı mı, ne zaman başlayacak? Steam'de hangi oyunlar indirime girecek?
Steam yaz indirimleri oyunsevelerin gündeminde yer alıyor. Popüler oyun platformlarından olan Steam'de indirimlerin başlayıp başlamadığı ve hangi oyunlarda indirim olacağı ise araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte Steam yaz indirimleri hakkında bilgiler....
Steam bünyesinde pek çok oyun bulunuyor. Steam indirimler 9 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek Steam indirimlerin başlayacağı tarih ise oyunseverler tarafından araştırılıyor. Peki Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Oyunseverler büyük bir heyecanla Steam indirimleri ile ilgili detayları araştırıyor. Steam yaz indirimlerinin 25 Haziran 09:55'te başlayacağı öngörülüyor. Steam yaz indirimleri ile ilgili detayları Steam'in resmi sayfası ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
İNDİRİM BEKLENEN OYUNLAR...
Gta 5
No Man’s Sky
Playerunknown’s Battlegrouds
Football Manager 2020
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Witcher 3
Son dakika: Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İşte ilk görüntülerGelen son dakika haberine göre, saat 13.03 sıralarında merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor." dedi.