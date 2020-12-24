24.12.2020 - 14:34 | | DHA
Su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük’te, yol ortasında bulunan 1,5 metre derinliğindeki su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Ergenekon Mahallesi Köprülü Sokak'ta meydana geldi. Şeyda Ç. yönetimindeki 78 BV 986 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkulara çarptıktan sonra su kanalına düştü. 1,5 metre derinliğindeki kanalda yan duran otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Şeyda Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kanala düşen otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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