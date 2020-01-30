Kanal D ekranlarında bu akşam Suçlu adlı yabancı sinema olacak. Oscar ödüllü Kevin Costner filmin başrolünde... Filmi ilk kez izleyecekler şimdi "Suçlu konusu nedir? Suçlu filminin oyuncuları kimler?" sorusunu soruyor. İşte detaylar...

SUÇLU KONUSU NEDİR?

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan CIA ajanı Bill Pope (Rya Reynolds), gizemli bir şekilde öldürülür...Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip ajanın bütün yetenekleri ve hafızası, deneysel bir yöntem aracılığıyla tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'a (Kevin Costner) aktarılır. Ancak ajanın özel anıları da işin içine girince Stewart'ın karakteri yavaş yavaş değişime uğramaya başlar.

Oyuncular: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds