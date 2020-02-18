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18.02.2020 - 18:10 | | DHA

Suçüstü yakalandÄ±lar! CezasÄ± 73 bin TL

Konya'da, BeyÅŸehir GÃ¶lÃ¼'nde elektroÅŸok cihazÄ±yla 4 sazan balÄ±ÄŸÄ± avlayan 2 kiÅŸiyeÂ 73Â bin 747'ÅŸer TL para cezasÄ± kesildi.Â Â

Suçüstü yakalandÄ±lar! CezasÄ± 73 bin TL

BeyÅŸehir GÃ¶lÃ¼'nde, sabah saatlerinde,Â elektro ÅŸok cihazÄ±yla balÄ±k avlandÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine Ä°lÃ§e Jandarma AsayiÅŸ Bot TimÂ KomutanlÄ±ÄŸÄ±,Â  Milli Parklar 8'inci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Ä°lÃ§e TarÄ±m ve Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Su Ã¼rÃ¼nleri ekipleri harekete geÃ§ti.Â Ekipler ihbarÄ±n belirtildiÄŸi Karadiken Mahallesi Avlak SahasÄ±'na gittiklerinde, sazlÄ±klar arasÄ±nda bir aracÄ±n lastik izine rastladÄ±. Ä°zleri takip eden ekipler sazlÄ±klar arasÄ±na gizlenilmiÅŸ kamyonete ulaÅŸtÄ±.Â O sÄ±rada ekipleri geldiÄŸini gÃ¶ren D.A., aracÄ±na binipÂ kaÃ§mak istedi.

Ekipleri kamyoneti durdurup D.A.'yÄ± yakaladÄ±. Bu sÄ±ra yanÄ±ndaki F.U da koÅŸarak kaÃ§mak isterken kÄ±sa sÃ¼ren kovalama sonucu yakalandÄ±. Ã‡evrede yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada da sazlÄ±klar iÃ§inde kano,Â gÃ¶le elektrik vermek iÃ§in kullanÄ±lan kepÃ§e ve kablolarÄ±,Â akÃ¼,Â yaklaÅŸÄ±k 25 kilolukÂ 4 sazan balÄ±ÄŸÄ± ele geÃ§irildi. 2 kiÅŸiye de Ã‡evre Koruma Kanunu'na muhalefet suÃ§larÄ±ndan 73Â bin 747'ÅŸer TL para cezasÄ± uygulandÄ±. Yetkililer, gÃ¶lde otla hariÃ§Â avlanmak isteyenlere aynÄ± para cezasÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â 



SuÃ§Ã¼stÃ¼ yakalandÄ±lar CezasÄ± 73 bin TL


Suçüstü yakalandÄ±lar! CezasÄ± 73 bin TLKonya'da, BeyÅŸehir Gölü'nde elektroÅŸok cihazÄ±yla 4 sazan balÄ±ÄŸÄ± avlayan 2 kiÅŸiye 73 bin 747'ÅŸer TL para cezasÄ± kesildi.
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