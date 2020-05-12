Sular ne zaman gelecek? 12 Mayıs İSKİ İstanbul kesinti programı

Sular ne zaman gelecek sorusu İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam eidyor. İSKİ tarafından 12 Mayıs itibariyle gerçekleştirilen planlı kesintilerin başlamasının ardından kesinti yapılan ilçelerde yaşayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da Arnavutköy'de yaşan su kesintisinden sadece Hadımköy mahallesi etkilenmektedir. Kesintinin 16:00 itibariyle sonlandırılması beklenmketedir

İstanbul Büyükçekmekece'de yaşanan su kesintisinden Güzelce Mahallesi etkilenmektedir. Kesintinin 16:00 itibariyle sonlandırılması beklenmketedir

İstanbul Beykoz'da gerçekleştirilen kesintiden Çengeldere ve Fatih Mahallesi etkilenmketedir. 13:10'da başlayan çalışmanın 16:00 itibariyle sonlandırılması beklenmketedir

İstanbul Maltepe'de gerçekeştirilen kesintiden Bağlarbaşı ve Altayçeşme Mahalleleri etkilenmketedir. 13:58'de başlayan kesintinin 17:00 gibi tamamlanması tahmin edilmektedir