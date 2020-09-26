Sular ne zaman gelecek? 26 Eylül İSKİ su kesinti listesi...

Hafta sonu enerji kesintisi ve şebeke hattı arızası nedeniyle birçok ilçe ve mahallede su kesintisi yaşanıyor. Susuz kalan vatandaşlar İSKİ su kesintisi listesini kontrol etmek isterken Sular ne zaman gelecek? sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy'de saat 11.00'de, Bağcular'da saat 12.00'de, Esenler'de saat 11.30'da, Eyüpsultan Güzeltepe Mah. saat 14.00'te ve Odayeri Mah, İhsaniye Mah, Pirinççi Mah, Akpınar Mah, Ağaçlı Mah, Işıklar Mah saat 11.00'de, Sarıyer'de saat 13.00'te Sultangazi'de saat 11.30'da, Ümraniye'da saat 15.00'te, Üsküdar'da saat 12.00'de ve Şişli'de saat 15.00'de çalışmaların bitmesi bekleniyor.