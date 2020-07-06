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06.07.2020 - 15:59 |

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Temmuz kesinti listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerince yapılan planlı kesintiler doğrultusunda İstanbul'un bazı ilçelerinde an itibariyle su verilemiyor. Su kesintisi yaşanan ilçelerde ikamet eden vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. İşte 6 Temmuz İSKİ planlı su kesintisi yapılan ilçe ve mahalleler...

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Temmuz kesinti listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu İstanbul'a bağlı olan ilçelerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan planlı kesintiler kapsamında bazı ilçelere su verilemiyor. O ilçelerde ikamet eden vatandaşlar ise sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte planlı su kesintileri ve suların geleceği saatler...

6 TEMMUZ İSKİ KESİNTİ LİSTESİ

Arıza Kesinti

İlçe: Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler: Tayakadın Mah

Açıklama: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi: 06.07.2020 14:05

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler: Kavaklı Mah

Açıklama: Şebeke Hattı Deplase Çalışması

Başlama Tarihi: 06.07.2020 10:54

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Maltepe

Etkilenen Mahalleler: Gülensu Mah

Açıklama: Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi: 06.07.2020 11:34

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 6.7.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Yerli uçak bombası SARB-83 seri üretime hazırTürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) öz kaynaklarıyla yürüttüğü çalışmalar sonunda geliştirdiği ardışık delicili uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır hale getirildi.
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