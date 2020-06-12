Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul 12 Haziran su kesinti listesi...
Sular ne zaman gelecek sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle bazı ilçe ve mahallerde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisi yaşanan ilçe ve mahallelerde ikamet eden vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte 12 Haziran İSKİ kesinti programı...
Sular ne zaman gelecek sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bazı ilçe ve mahallelerde yaşanan su kesintisi nedeniyle vatandaşlar suların ne zaman geleceğini araştırmaya devam ediyor. İSKİ tarafından gerçekleştirilen planlı kesintiler nedeniyle yaşanan kesinti listesini sizler için derledik. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ VAR?
BAKIRKÖY: Bakırköy'de Yeşilköy Mahallesi kesintiden etkileniyor. 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası nedeniyle başlatılan çalışmanın saat 17:00 itibariyle sonlandırılması bekleniyor.
BEYOĞLU: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası nedeniyle Tom Tom Mah,Kuloğlu Mah,Firuz Ağa Mahallesinde kesintiler yaşanıyor. Su kesintisinin 15:00 saatinde sona erdirilmesi bekleniyor.
ESENYURT: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası nedeniyle Esenyurt ilçesinde Süleymaniye Mah, Ardıçlı Mahallesinde kesintiler yaşanıyor. Çalışmanın 16:30 itibariyle sonlandırılması bekleniyor.