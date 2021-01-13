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13.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Sultanahmet ve Suruç faili yakalandı

Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DAEŞ’li terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal, emniyet ve MİT’in operasyonuyla önceki gün Şanlıurfa’da yakalandı.

Sultanahmet ve Suruç faili yakalandı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Şanlıurfa emniyetinin yürüttüğü koordineli çalışma sonucunda, terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal’ın, DAEŞ’in Suruç ve Sultanahmet’teki terör saldırıları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı “Abu Bera” kod adlı Mahir El Aggal ile faaliyet gösterdiği belirlendi. Terörist Süleyman El Aggal’ın, Mahir El Aggal’ın planlayıcıları arasında olduğu 12 Ocak 2016’da 10 Alman vatandaşının öldüğü ve 14’ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndaki canlı bomba saldırısı ile 20 Temmuz 2015’te 33 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiği anlaşıldı. Şanlıurfa’da önceki akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan terörist El Aggal ifadesinde, eylemleri itiraf etti.

Ümitcan Uygun'dan sonra o isim de gözaltındaUyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G, İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
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