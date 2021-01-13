Sultanahmet ve Suruç faili yakalandı

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Şanlıurfa emniyetinin yürüttüğü koordineli çalışma sonucunda, terörist Azzo Halaf Süleyman El Aggal’ın, DAEŞ’in Suruç ve Sultanahmet’teki terör saldırıları gibi birçok canlı bomba eyleminin planlayıcısı “Abu Bera” kod adlı Mahir El Aggal ile faaliyet gösterdiği belirlendi. Terörist Süleyman El Aggal’ın, Mahir El Aggal’ın planlayıcıları arasında olduğu 12 Ocak 2016’da 10 Alman vatandaşının öldüğü ve 14’ü yabancı uyruklu 16 kişinin yaralandığı İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndaki canlı bomba saldırısı ile 20 Temmuz 2015’te 33 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin yaralandığı Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılan malzemeleri temin ettiği anlaşıldı. Şanlıurfa’da önceki akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla yakalanan terörist El Aggal ifadesinde, eylemleri itiraf etti.