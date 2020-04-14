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14.04.2020 - 14:47 | | DHA

Sultanbeyli ve Çekmeköy'de kaçak maske operasyonu

İstanbul, Sultanbeyli ve Çekmeköy'de polisin corona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde izinsiz medikal maske ve koruyucu tulum üreten 7 iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 23 bin 200 adet kullanıma hazır maske, 2 bin 17 adet koruyucu tulum ele geçirildi, iş yerleri mühürlendi.

Sultanbeyli ve Çekmeköy'de kaçak maske operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince corona virüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerde, 10 Nisan'da Sultanbeyli'de izinsiz maske ve koruyucu tulum üretimi yapıldığı tespit edilen 6 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 bin 500 adet kullanıma hazır maske, 2 bin 17 adet koruyucu tulum ele geçirildi.

14 Nisan'da ise Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Mehmet Akif Mahallesi'nde yapılan operasyonda ise kullanıma hazır 700 adet maske ele geçirildi. Her iki ilçedeki iş yerleri zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

Kubilay Gülbek ile 5 DakikaDHA Genel Müdürü Kubilay Gülbek toplu taşımada yaşanan sorunları ve piyasada merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde satılan tansiyon, şeker ve ateş ölçer cihazların sağlığımıza olumsuz yöndeki etkilerinin neler olduğunu ele aldı.
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