MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sultanbeyli'de bankalar önünde metrelerce kuyruk
ABONE OL
29.04.2020 - 12:37 | | DHA

Sultanbeyli'de bankalar önünde metrelerce kuyruk

İstanbul Sultanbeyli'de bankalar önünde kuyruklar oluştu. Sosyal mesafenin korunması için her ne kadar polis ekipleri bulunsa da banka kuyruğunun bazı noktalarında bu kural hiçe sayıldı.

Sultanbeyli'de bankalar önünde metrelerce kuyruk

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir bankanın önünde vatandaşlar metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Sokağa çıkma yasağı öncesinde banka işlemleri için sırada bekleyen insanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Kuyruk caddeden başlayarak sokağa kadar sarktı. Öte yandan sosyal mesafe kurallarının denetlenmesi için banka önünde polis ekipleri bekletildi. Fakat buna rağmen sırada bekleyen bazı vatandaşların bu kurala uymadığı gözlendi.

 

Yoğun bakımda 32 gün kalan koronavirüs hastası: Öldüm, geldimKAYSERİ'de, 'Covid-19' testi pozitif çıkan ve 32 gün sonra yoğun bakımdan normal servise alınan H.K.'nin (61) corona virüs tedavisi sürüyor. H.K., "O kadar mutluyum ki ben mezara gittim, geldim. 'Öldüm, geldim' diyebilirim" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS öne mi çekildi, geri mi alınacak, ertelenecek mi? 2020 YKS son durum nedir, tarihi değişti mi?

YKS öne mi çekildi, geri mi alınacak, ertelenecek mi? 2020 YKS son durum nedir, tarihi değişti mi?

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Emeklilik primi...

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı (LGS 2020) ne zaman, hangi konular sorulacak?

LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı (LGS 2020) ne zaman, hangi konular sorulacak?

Sıradaki Haber