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01.04.2020 - 12:26 | | DHA

Sultanbeyli'de denetim! Restoran ile çay ocaÄŸÄ±na ceza kesildi

Ä°stanbul Sultanbeyliâ€™deÂcorona virÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda geÃ§ici olarak kapatÄ±lmasÄ±na karar verilen iÅŸ yerleri, ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan denetlendi. AÃ§Ä±k olan iÅŸ yerlerinin sahipleri uyarÄ±lÄ±rken, iÅŸ yeri sahiplerine ve iÃ§eride oturanlara idari para cezasÄ± kesildi.

Sultanbeyli'de denetim! Restoran ile çay ocaÄŸÄ±na ceza kesildi

Sultanbeyli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda kapalÄ± olmasÄ± gereken iÅŸ yerlerine yÃ¶nelik denetim yaptÄ±. GeÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan denetimde, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Mehmet Akif Mahallesiâ€™nde Ã§ay ocaÄŸÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren bir iÅŸ yerinin aÃ§Ä±k olduÄŸu ve iÃ§erisinde oturanlarÄ±n bulunduÄŸunun gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerine iÅŸ yeri sahibi Kemal Åž.â€™ye Kabahatler Kanunu gereÄŸince 392 TL idari para cezasÄ± kesildi.

Ekipler tarafÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan denetimde ise saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda Battalgazi Mahallesiâ€™nde bulunan bir restoranÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸu, iÃ§eride de iÅŸ yeri sahibi Serkan S. ile 6 kiÅŸinin oturduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ä°ÅŸ yeri sahibi Serkan S.â€™ye ve diÄŸer 6 kiÅŸiye de ayrÄ± ayrÄ± 392 TL idari para cezasÄ± kesildi. AyrÄ±ca iÅŸ yeri sahibi Serkan S.â€™ye tÃ¼tÃ¼n mamullerinin tÃ¼ketilmesi maddesine aykÄ±rÄ±lÄ±ktan idari iÅŸlem de yapÄ±ldÄ±.

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Sultan II. Abdülhamid'in kurduÄŸu enstitü corona virüs aÅŸÄ±sÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlÄ±yorTÜBÄ°TAK tarafÄ±ndan organize edilen yeni tip corona virüse karÅŸÄ± yürütülen aÅŸÄ± üretim projesine katÄ±lan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, çalÄ±ÅŸmalarÄ±na önümüzdeki hafta baÅŸlÄ±yor. Sultan II.Abdülhamid tarafÄ±ndan kurulan ve 126 yÄ±ldÄ±r aÅŸÄ±, serum üretimi yapan enstitü, hazÄ±rlÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ± öncesi kapÄ±larÄ±nÄ± DHA açtÄ±.
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