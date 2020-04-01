Sultanbeyli Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda kapalÄ± olmasÄ± gereken iÅŸ yerlerine yÃ¶nelik denetim yaptÄ±. GeÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan denetimde, saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Mehmet Akif Mahallesiâ€™nde Ã§ay ocaÄŸÄ± olarak faaliyet gÃ¶steren bir iÅŸ yerinin aÃ§Ä±k olduÄŸu ve iÃ§erisinde oturanlarÄ±n bulunduÄŸunun gÃ¶rÃ¼lmesi Ã¼zerine iÅŸ yeri sahibi Kemal Åž.â€™ye Kabahatler Kanunu gereÄŸince 392 TL idari para cezasÄ± kesildi.

Ekipler tarafÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan denetimde ise saat 14.30 sÄ±ralarÄ±nda Battalgazi Mahallesiâ€™nde bulunan bir restoranÄ±n aÃ§Ä±k olduÄŸu, iÃ§eride de iÅŸ yeri sahibi Serkan S. ile 6 kiÅŸinin oturduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Ä°ÅŸ yeri sahibi Serkan S.â€™ye ve diÄŸer 6 kiÅŸiye de ayrÄ± ayrÄ± 392 TL idari para cezasÄ± kesildi. AyrÄ±ca iÅŸ yeri sahibi Serkan S.â€™ye tÃ¼tÃ¼n mamullerinin tÃ¼ketilmesi maddesine aykÄ±rÄ±lÄ±ktan idari iÅŸlem de yapÄ±ldÄ±.

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