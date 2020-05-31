Sultangazi'de 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n AralÄ±k ayÄ±nda, ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eÅŸi Salih K. tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanan E. A. (40), Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼, Salih K,Â iseÂ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. 4 ay sonra tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±lan, Salih K'nin eski eÅŸini tehdit etmeye devam ettiÄŸi iddia edildi. Salih K'nÄ±n uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± olmasÄ±na raÄŸmen eski eÅŸinin ikamet ettiÄŸi evi gÃ¶zetleyerek sÃ¼rekli rahatsÄ±z etmeyi sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

"BÄ°BER GAZI VE BIÃ‡AKLA BANA SALDIRDI"

Ã–lÃ¼mden dÃ¶nen E. A., yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Eski kocasÄ±nÄ±n kendisini takip ve tehdit etmeye devam ettiÄŸini ileri sÃ¼ren E. A. ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"1998 yÄ±lÄ±nda evlendik. Alkol ve ÅŸiddetten dolayÄ± 3 sene Ã¶nce boÅŸandÄ±k. YaklaÅŸÄ±k 1,5 sene Ã¶nce de beni takip etmeye baÅŸladÄ±. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±n sigortasÄ± Ã¼zerinden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÅŸ yerini buluyor, takip ediyor. Sabah saatlerinde iÅŸe giderken biber gazÄ± ve bÄ±Ã§akla bana saldÄ±rdÄ±. Etraftan insanlar yardÄ±mÄ±ma geldi. O da kaÃ§tÄ±. Daha sonra saÄŸlÄ±k raporu alarak, kendisi ile ilgili uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± aldÄ±rdÄ±m. Bu olaydan 1 ay sonra daÂben evde yokken evime girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. UzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± olmasÄ±na raÄŸmen kapÄ±mÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki otomatiÄŸi kesiyor. Evde bulunan Ã§ocuklarÄ±m beni bilgilendirdi. Ã‡ocuklarÄ±m evdeyken ben iÅŸten eve gelirken, polisi aradÄ±k. Polis, binadan Ã§Ä±karken yakalamÄ±ÅŸ" dedi.

"BU SEFER BENÄ° Ã–LDÃœRECEK"

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Salih K'nÄ±n kÄ±sa bir sÃ¼re sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren E. A., "Ben eve girdim, polisler onu gÃ¶tÃ¼rdÃ¼kten 10 dakika sonra arka sokakta dolanÄ±yor. Ã‡ocuklarÄ±m ve kardeÅŸlerim dÄ±ÅŸarÄ±da olduÄŸu iÃ§in gÃ¶rmÃ¼ÅŸler. Ve binaya giriyor, beni 9 yerimden bÄ±Ã§aklÄ±yor. Belden aÅŸaÄŸÄ± 9 yerimden bÄ±Ã§aklandÄ±m Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼m. Bu insan 4 ay hapiste yattÄ± ve Ã§Ä±ktÄ±. Åžu anda da 1,5 aydÄ±r evimi gÃ¶zlÃ¼yor. Halen beni tehdit etmeye devam ediyor. Benimle barÄ±ÅŸmak iÃ§in deÄŸil 'yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±m iÅŸi tamamlamak istiyorum' demiÅŸ. Beni 9 yerimden bÄ±Ã§aklayarak yaraladÄ±. Bu seferkinde Ã¶ldÃ¼recek yani. Yetkililerden yardÄ±m istiyorum. Korkuyorum, kapÄ±dan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamÄ±yorum. Her gÃ¼n beni rahatsÄ±z ediyor. Normalde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Corona virÃ¼sden dolayÄ± 1,5 aydÄ±r evdeyim Ve sÃ¼rekli kÃ¶ÅŸelerden evimi gÃ¶zlÃ¼yor. Ve parmak iÅŸareti ile 'sen gÃ¶receksin' diyor. Sabah akÅŸam evi gÃ¶zetliyor. Binaya girmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor yani" diye konuÅŸtu.

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