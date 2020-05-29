‘Süper bulaştırıcılar tespit edilmeli’

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs vakalarının azalması için test politikasının değiştirilerek süper bulaştırıcıların tespit edilmesi gerektiğini belirtti.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, önceki akşam CNN Türk’teki Tarafsız Bölge programında salgında gelinen son noktayı yorumladı. Tüm vakaları tespit etmenin mümkün olmadığını belirten Ceyhan, “Bunların hepsini yakalamanız mümkün değil. Ya yakalamayacaksınız, sadece hastalara tanı koyacaksınız, o zaman pat diye inersiniz aşağıya. Virüs bulaştıracak kişiler kenarda durur, siz sadece hastaları bulursunuz. Bu daha sonra yeni vaka odaklarını ortaya çıkarır” diye konuştu.



Yüksek risk grubu

Test politikasının değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Ceyhan, “Belirtisi olmayan, dolayısıyla test yaptırıp tanı konulmamış kişileri bulmadıkça bu rakamları bunun aşağısına indirmemiz çok zor. Bunun için insanların dediği gibi 80 milyonu taramayacağız. Biz bunu bulaştırma riski yüksek olanları yakalamak için yapıyoruz” dedi. Süper bulaştırıcıların ve süper bulaştırıcı ortamlarca dikkat çeken Ceyhan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bir süper bulaştırıcı tek başına iki kişinin yanına giderse iki kişiye bulaştırır. Ama 500 kişilik bir ortama, bir alışveriş merkezine, bir nişana, bir düğüne ya da camiye giderse ya da bir toplu taşıma aracına binerse, birden oradan onlarca, yüzlerce hasta çıkar. Biz onu bulmak yerine önlemeye çalışıyoruz. Sağlık personeli, garsonlar, mağazalarda çalışanlar, marketlerde kasalarda çalışanlar, otobüs ve taksi şoförleri... Bu insanlara testler yapıp pozitif bulduklarımıza da yeniden test yapıp ya da onları izole ederek bu insanları toplumdan uzaklaştırmamız lazım.”



100 bin test



Vaka sayılarını aşağılara indirmek için bir şeyleri değiştirmek gerektiğini vurgulayan Ceyhan, “Salgın bize diyor ki böyle giderseniz buradan aşağıya zor ineceksiniz” dedi. Potansiyel süper bulaştırıcıların tespit edilmesi için 100 bin testin yeterli olacağını söyleyen Ceyhan, bu durumda 4 ila 6 haftada rakamların hızla düşüp ve normalleşme adımlarının hızlanacağına işaret etti.