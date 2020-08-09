Süper Loto'da büyük ikramiye 26 milyon TL! 9 Ağustos Süper Loto çekilişi ne zaman olacak?

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişlerinden biri ise bugün yani 9 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirilecek. Süper Loto artık online olarak da oynanabiliyor. Peki Süper Loto nasıl oynanır? İşte detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN OLACAK?

Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi bugün saat 20.00'da yapılacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

ONLİNE SÜPER LOTO TIKLA OYNA