Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları

Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 14 milyon 468 bin 36 TL. 22 Kasım Süper Loto çekilişi sonunda kazandıran şanslı numaralar 6 15 22 24 37 44 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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