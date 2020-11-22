22.11.2020 - 21:45 |
Süper Loto sonuçları belli oldu! 22 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bugün çekilişe katılan vatandaşlar arayışa geçti. Bugün devreden büyük ikramiye 14 Milyon 468 bin 036 TL oldu. Şanslı numaralar ise 6 - 15 - 22 - 24 - 37 - 44 oldu. İşte Süper Loto sonuçlarında kazanan kategoriler ve kişi başına düşen ikramiye tutarı...
Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 14 milyon 468 bin 36 TL. 22 Kasım Süper Loto çekilişi sonunda kazandıran şanslı numaralar 6 15 22 24 37 44 oldu.
SÜPER LOTO SONUÇLARI
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.