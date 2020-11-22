Süper Loto sonuçları belli oluyor - 22 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye...

Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Milli Piyango'nun YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan Süper Loto çekilişini izlemek isteyenler aşağıdaki link üzerinden çekiliş saatinde erişim sağlayabilir. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta başlıyor, sonuçlar ne zaman açıklanıyor?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi 21:30'da başlayacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Loto sonuçları, canlı yayın sona erdikten sonra millipiyangoonline.com sayfasında yerini aldıktan sonra haberimizin içeriğinde de yer vereceğiz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?



Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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