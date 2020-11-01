1 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama...

1 Kasım Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto çekilişi, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Bu haftanın son çekilişi 1 Kasım Pazar günü yapıldı. Süper Loto'da büyük ikramiye 34 milyon 993 bin 393 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 23 29 37 38 42 43 oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

1 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı. Düşen numaralar sonrası 6 bilen çıkmazken 5 bilenler 17 bin 242 lira 95 kuruş kazandı.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com veya satış şubelerinden oynayabilirsiniz.

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