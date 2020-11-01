1 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç sorgulama...
Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. 1 Kasım Süper Loto'da büyük ikramiye 34 milyon 993 bin 393 TL.
1 Kasım Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto çekilişi, salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Bu haftanın son çekilişi 1 Kasım Pazar günü yapıldı. Süper Loto'da büyük ikramiye 34 milyon 993 bin 393 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 23 29 37 38 42 43 oldu.
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
1 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı. Düşen numaralar sonrası 6 bilen çıkmazken 5 bilenler 17 bin 242 lira 95 kuruş kazandı.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com veya satış şubelerinden oynayabilirsiniz.