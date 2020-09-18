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18.09.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara

Şüphelinin annesi boş arazide ölü bulundu

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in (21) geçen haziran ayında Ankara Kaçiören’deki evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürerken, Esen ailesi tarafından olayın bir numaralı şüphelisi olarak gösterilen sevgilisi Ümitcan Uygun’un annesi intihar etti.

Şüphelinin annesi boş arazide ölü bulundu
PAŞA ALYURT Ankara

Anne Gülay Uygun’un cansız bedeninin boş bir arazide bulunduğu bildirildi. Görgü tanığı olduğu iddia edilen bir kişi, Ümitcan Uygun’un annesinin çocuk eğitmeni olduğunu belirterek, “Yurtta çalışan Ümit’in annesinin, kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum” açıklamasında bulunmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ise konuyla ilgili çalışma başlattığı duyurulmuştu.

Aleyna Çakır olayında Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAnkara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.
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