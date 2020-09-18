Şüphelinin annesi boş arazide ölü bulundu

Anne Gülay Uygun’un cansız bedeninin boş bir arazide bulunduğu bildirildi. Görgü tanığı olduğu iddia edilen bir kişi, Ümitcan Uygun’un annesinin çocuk eğitmeni olduğunu belirterek, “Yurtta çalışan Ümit’in annesinin, kızları gece yaşamına yönlendirdiğini duydum” açıklamasında bulunmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ise konuyla ilgili çalışma başlattığı duyurulmuştu.