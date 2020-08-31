Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çabala Mahallesi karşısında yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan, Bayırbucak Türkmendağı bölgesine rejim güçlerinin saldırıları sonrası, Murtlu ve Kelez bölgesinde orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sınırın sıfır noktasına kadar ilerlerken, yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin hazır bekletildiği öğrenildi.
Murat Can Pehlivanoğlu: Pahalı plaj işletmelerine yiyecek-içecekle girilebilirTatil bölgelerinde, lahmacun, ayran gibi yiyecek ve içeceklerin astronomik fiyatlara satılması nedeniyle gelen yüksek hesaplar, tartışmaları da beraberinde getirdi. İstanbul Kent Üniversitesi Adalet bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Murat Can Pehlivanoğlu, vatandaşlara konuyla ilgili yasal itiraz haklarının sınırlı olduğunu ancak plaj işlertmelerine yiyecek ve içecekle gidebileceğini hatırlattı.