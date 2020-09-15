Suriye’de hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Suriye’de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araca, dün sabah plakasız iki araçtan yüzleri maskeli kişilerce çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda Kızılay görevlisi Mehmet Arif Kıdıman (40) şehit olurken, iki görevli de yaralandı. Saldırıya Ankara’nın tepkisi sert oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen El-Bab bölgesine giden üç kişilik Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araca, dün sabah Çobanbey-El Bab bölgesi arasında plakasız iki araçta bulunan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafeti giymiş kişilerce çapraz ateş açıldı. Saldırıda Kızılay’ın El-Bab Sevgi Mağazası’nda çalışan Kıdıman şehit oldu. Kızılay görevlisi Suriye uyruklu tercüman Cuma Kor Muhammed ile aracı kullanan Kızılay görevlisi Mehmet Aktepe de yaralandı.



Saldırganlar kaçarken, bölgeye Türk birlikleri gönderildi. Güvenli bölgeye alınan Kıdıman’ın cenazesinin yanı sıra yaralı Muhammed ve Aktepe Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kıdıman’ın cenazesinin bugün toprağa verileceği bildirildi.



Dokunulmazlıkları var



Saldırıyı şiddetle kınayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bölgeye gitti. Kınık, Gaziantep Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, “Bu kimliği belirsiz, araç plakası olmayan askeri kamuflaj giymiş, yüzleri örtülü silahlı saldırganlar, bölgede Kızılayımızın, üzerinde amblemi bulunan, hilali bulunan, uluslararası hukuk tarafından dokunulmazlığı bu anlamda garanti altına alınmış, üzerinde Kızılay yelekleri bulunan insani yardım personellerini hedef aldılar. Bu olay, 2011 yılından bu yana Suriye’nin içerisinde bulunan ve sadece buradaki sivil insanların acısını dindirmek için gayret sarf eden Kızılay’a değil, bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir” ifadelerini kullandı. Bölgede yüzlerce projeyle, milyonlarca kişiye el uzattıklarını ifade eden Kınık, şöyle devam etti:



“Bunları yaparken uluslararası insancıl hukukun bize verdiği koruma haklarıyla BM’nin (Birleşmiş Milletler) ilgili kuruluşlarının ve insancıl aktörlerinin koordinasyonuyla gerçekleştirmekteyiz. Devletimizin yerel unsurlarıyla eş güdüm halinde ve Suriyeli yerel unsurlarla eş güdüm halinde bu faaliyetlerimizi yürütmeye gayret ediyoruz. Milyonlarca insanın burada insani yardıma muhtaç olduğunu biliyoruz.”







Saldırıda yaralananlar, Kilis’te hastaneye kaldırıldı. Genel Müdür Kınık, yaralıları ziyaret etti.



‘Takip edeceğiz’



Bu konuyla ilgili uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek için Brüksel, Cenevre ve BM nezdinde olayın takipçisi olacaklarını kaydeden Kınık, “Bu tarz ihlalleri hukuk nezdinde, uluslararası mecralarda takip edeceğiz. Bizler de bütün bu sürecin aydınlatılması ve bu insancıl hukuk ihlalinin adalet nezdinde de bırakılmaması için çabalarımızı sarf edeceğiz. Son bir kez daha bütün dünyaya ilan etmek istiyoruz; insani yardım çalışanları hedef değildir, Kızılaycılar hedef değildir, üzerinde amblem taşıyan insani yardım görevlileri hedef değildir. Savaşlarda taraf değildir, onlar sadece insanlık tarafındadır ve korunması gerekir” dedi.

Genel Müdür Kınık, yaralıları ziyaretinin ardından da “Aracı kullanan arkadaşımız hafif yaralandı. Olayın sıcaklığıyla yarasının farkında olmamış, hastaneye gelirken doktor arkadaşlar yaralı olduğunu anladı. O da tedavi altında. Diğer arkadaşımız ise arkadan açılan ateş sonucu, yani ateşli silah yaralanmasına maruz kaldı. Çok şükür iki arkadaşımızın hayati tehlikeleri yok” dedi.









‘Kanı yerde kalmayacak’‘Kanı yerde kalmayacak’



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Suriye’nin El Bab şehrinde medeniyetimizin şefkat eli Kızılay’a yönelik düzenlenen hain terör saldırısında şehit düşen kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan kardeşlerimize ve tüm Kızılay camiasına geçmiş olsun.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Suriye’de ihtiyaç sahiplerine yardım götüren Kızılay ekibimizin aracına düzenlenen alçak saldırıyı lanetliyorum. İnsanlıktan nasibini almamışların saldırısında şehit olan insani yardım görevlimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bu saldırı da gösteriyor ki biz orada Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça birileri, teröristler ve onların destekçileri rahatsız oluyor ama bu tür saldırılar bizi yıldırmaz. Suriyeli kardeşlerimize, Suriye içerisinde desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum. Milletimizin başı sağ olsun.n Milli Savunma Bakanlığı: Uluslararası hukukta dokunulmaz olan bir yardım kuruluşuna bile saldıracak kadar alçalan teröristlerin yakalanması için karadan ve havadan her türlü tedbir alınmaktadır. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak, teröristler bu saldırının hesabını misliyle ödeyecektir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Suriye’nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına alçakça düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Kızılay personelimize Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan Kızılay personelimize acil şifalar diliyorum.



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: İnsani yardım aracına yapılan bu saldırı açık bir insanlık suçudur. Suçlular ortaya çıkarılmalı ve hesabı sorulmalıdır.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay’a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz... Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır.



Afrin’de PATLAMA: 9 sivil can verdi



Suriye’nin Afrin kentinde dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen terör saldırısında 9 sivil yaşamını yitirdi. Hatay Valiliği’nden yapılan

açıklamada “Bugün (dün) saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı kavşağı (kavva kavşağı) üzerinde ilk belirlemeye göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde 9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.