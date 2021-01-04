04.01.2021 - 15:31 | | DHA
Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden EYP'li saldırı! 2 çocuk öldü, yaralılar var
Suriye’nin kuzeyinde, teröristlerin el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlendiği saldırıda, 2 çocuk hayatını kaybetti. Aralarında 14 yaşındaki çocuğun da olduğu yaralıların ilk tedavisi, bölgedeki Mehmetçik tarafından yapıldı.
Güvenlik kaynaklardan alınan bilgiye göre, teröristler, TSK'nın operasyonları sonrası Suriye'nin kuzeyinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik girişimlerine devam ediyor. Son olarak Barış Pınarı bölgesi yakınlarında terör örgütü tarafından EYP saldırısı gerçekleştirildi.
Al Musnayrifah'ın 730 metre güneyinde gerçekleştirilen saldırıda bölgedeki köylüler hedef alındı. Sulama için bölgede olan köylülerin bulunduğu araçta EYP patlaması sonucu ağır hasar oluştu.
Saldırıda 2 çocuk, hayatını kaybetti. Aralarında 14 yaşındaki çocuğun da bulunduğu yaralıların ilk tedavisi ise bölgedeki Mehmetçik tarafından yapıldı.
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