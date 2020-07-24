Sürtünme Kuvveti Nedir, Nelere Bağlıdır? Olumlu Ve Olumsuz Özellikleri Nelerdir?

Yaşamın birçok farklı alanında sürtünme kuvveti öne çıkmaktadır. Herhangi bir zemin ya da duvar ile beraber farklı alanların yanı sıra, hava üzerinden de sürtünme yaşanır. Özellikle sürtünme kuvveti konusunda bilgi öğrenciler arasında büyük öneme sahiptir. Aynı zamanda yapılacak matematiksel işlemler ve birçok üretilen ürün kapsamında da çok önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün.

Sürtünme Kuvveti Nedir?

Yerdeki herhangi bir eşyayı iterseniz yere bir kuvvet uygulamış olursunuz. Eşyanın hareket etmesi konusunda buna engel teşkil eden bir durum söz konusu olduğunu fark edersiniz. Herhangi bir cismin hareketine zıt yönde ortaya çıkan etkiye sürtünme kuvveti denmektedir. Birbirine temas eden iki farklı cismin pürüzlü olması ile beraber kaynaklanan bir kuvvet olduğunu dile getirmek mümkün. Pürüz ne kadar fazlaysa kuvvet yani sürtünme bir o kadar artış gösterir.

Sürtünme Kuvveti Nelere Bağlıdır?

Yüzeyin cisme uyguladığı kuvvet ile yüzeyler arasındaki pürüzlülüğün ölçüsü olarak bilinen sürtünme katsayısına bağlı sürtünme kuvveti ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda pürüzlü kısım ne kadar fazla ise yapılacak olan kuvvet bir o kadar artış gösterir. Yani kısacası doğrudan cisim ile beraber cismin temas ettiği her iki kısım arasındaki pürüzlü durum, sürtünme kuvvetini doğrudan etkileyen yapılar arasında yer almaktadır.

Sürtünme Kuvveti Olumlu Özellikleri Nelerdir?

Sürtünme kuvvetinin yaşam içerisinde pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır.

- İnsan ile hayvanların rahatlıkla yürümesine olanak verir,

- Taşıtların güvenli şekilde hareket etmesine imkan tanır,

- Yağmur ile dolu tanelerinin daha ağır şekilde aşağı inmesine fırsat verir,

- Taşıtların viraj anında savrulmasında engel teşkil eder,

- Taşıtların durmasına olanak tanır,

- Herhangi bir yerin daha kolay temizlenmesine fırsat verir,

- Bir nesnenin sağlam şekilde tutulmasını sağlar,

Sürtünme Kuvveti Olumsuz Özellikleri Nelerdir?

Olumlu özellikleri olduğu kadar sürtünme kuvvetinin bazı istenmeyen olumsuz durumları da mevcuttur.

- Sürtünen cisimlerin yıpranmasına neden olur,

- Cisimlerin kullanım süresini kısaltır,

- Hava sürtünmesi ile aracın daha fazla yakıt yakmasına sebep verir,

- Cisimlere enerji kaybettirir,

- Sürtünmüş olan yüzeyin daha fazla aşınmasına neden olur,

Bu gibi durumlar ile beraber hem olumlu hem de olumsuz yanları ile sürtünme kuvveti hayatın vazgeçilmez parçaları arasındadır.